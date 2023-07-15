Libya'da petrol sahalarının kapatılmasının ülke ekonomisine etkisinden endişe ediliyor
Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, Şerara ve Fil petrol sahalarının kapatılmasının ülke ekonomisine yapacağı olumsuz etkiden endişe duyduğunu belirtti.
Bakanlık, yerel grupların Eski Maliye Bakanı Farac Bumatari'nin 13 Temmuz'da başkent Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda gözaltına alınmasına tepki olarak ülkenin güney batısındaki Fil ve Şerara petrol sahalarında üretimi durdurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
LİBYA ÜLKE EKONOMİSİNDEN ENDİŞE EDİYOR
Açıklamada, petrol sektörünü ve dolayısıyla ülke ekonomisini etkileyecek bu kapatmalardan derin endişe duyulduğu ifade edildi.
Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) de dün yaptığı yazılı açıklamada, iki petrol sahasının kapatılmasının genelde tüm elektrik şebekesi, özelde ise güneydeki istasyonlar üzerinde yapacağı etkiden ve kesintilerinden sorumlu olmadığını belirtmişti.
Ulusal Birlik Hükümetine bağlı İç Güvenlik Teşkilatı 13 Temmuz'da Bumatari'yi Mitiga Havalimanı'nda gözaltına almış, Libya Devlet Yüksek Konseyinin 5 üyesinin de pasaportlarına el koyarak seyahat etmelerine engel olmuştu.
Bunun üzerine Bumatari'nin de bağlı olduğu Zeviyye kabilesi mensupları, petrol sahalarını kapattıklarını duyurmuştu.
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