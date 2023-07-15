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İran'da sıcaklık 50 derecenin üstünü gördü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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İran’da sıcaklık 50 derecenin üstünü gördü

İran'da son bir haftada ortalama hava sıcaklığının 30,3 derece olduğu, 6 kentte ise termometrelerin 50 derecenin üstünü gösterdiği bildirildi.

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