Dmitriy Medvedev: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

Ukrayna'nın muhtemelen hiçbir zaman NATO'ya kabul edilmeyeceğini savunan Medvedev, "İttifak'taki gerçekçilerin yüksek sesle söylemekten korktukları şey de tam olarak bu aslında. Ayrıca Kiev rejimine silah desteği de füzeler, misket bombaları ve uçaklar, mümkün olan her şekilde artırılacak." şeklinde konuştu.

"3. DÜNYA SAVAŞI YAKLAŞIYOR"

Medvedev, Batı'nın "çıldırdığını" vurgulayarak, "Çıldırmış olan Batı, başka bir şey düşünemez oldu. Aptallık noktasına kadar en yüksek düzeyde öngörülebilirlik içerisindeler. Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.