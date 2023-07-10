Muson yağmurları Pakistan'ı vurdu: 80 kişi hayatını kaybetti
Her yıl haziran ila eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor. Bu sene 25 Haziran'da başlayan yağmurlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) açıklamasına göre, şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte Pencap, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Ülkede 25 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 80'e yükseldi, yaralananların sayısı ise 142 oldu.
Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.
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