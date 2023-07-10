Muson yağmurları Pakistan’ı vurdu: 80 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 25 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 80'e yükseldi, yaralananların sayısı ise 142 oldu.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.