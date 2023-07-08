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"Misket" kavgası! Rusya’dan ABD’ye "savaş suçu" hatırlatması! Putin ve Biden bir kez daha karşı karşıya...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Misket kavgası! Rusya’dan ABD’ye savaş suçu hatırlatması! Putin ve Biden bir kez daha karşı karşıya...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya, misket bombaları dahil 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacağını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ABD'nin daha önce Ukrayna'ya sağlamadığı, alan hedeflerini vurmak için oldukça etkili ve güvenilir bir topçu yeteneği.” ifadeleri kullanıldı. Buna karşılık Rusya cephesinden yazılı bir açıklama yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası desteği verecek olmasına yönelik, Beyaz Saray’ın daha önce bu bombanın kullanılmasının "savaş suçu" olduğu açıklamasını hatırlattı.

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