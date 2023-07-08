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Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de cilt kanseri vakaları rekor seviyeye ulaştı! 55 yaş üstü kişilere dikkat çekildi...

İngiltere'de cilt kanseri vakaları rekor seviyeye ulaştı! 55 yaş üstü kişilere dikkat çekildi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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İngiltere’de cilt kanseri vakaları rekor seviyeye ulaştı! 55 yaş üstü kişilere dikkat çekildi...

İngiltere'de cilt kanseri vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak yılda 17 bin 500'e ulaştığı açıklandı.

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