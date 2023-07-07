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Kanada'da orman yangınlarının artması bekleniyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Kanada’da orman yangınlarının artması bekleniyor

Kanada Federal Hükümeti, kuraklık koşullarının ve normalin üzerindeki sıcaklığın ülke genelinde, temmuz ayından ağustos ayına kadar anormal derecede yoğun orman yangınlarına neden olmasının beklendiğini duyurdu.

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