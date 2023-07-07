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İngiliz milletvekili Iain Duncan Smith'ten dikkat çeken çağrı: İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuşlar yapılsın

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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İngiliz milletvekili Iain Duncan Smith’ten dikkat çeken çağrı: İngiltere’den KKTC’ye doğrudan uçuşlar yapılsın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye “Yavru Vatan” KKTC'nin dünya çapında tanınması için üst düzey çaba sarf ederken İngiltere’den dikkat çeken bir çıkış geldi. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğrudan uçuşların düzenlenmesi çağrısında bulundu. İşte detaylar...

Smith, başkent Londra'da düzenlenen 6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali kapsamında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk topluluğuna görüntülü mesaj gönderdi.

"İNGİLTERE'DEN KKTC'YE DOĞRUDAN UÇUŞLAR YAPILSIN"

Milletvekili Smith, mesajında, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC'ye direkt uçuşla seyahat edemediğine işaret ederek, KKTC'ye doğrudan uçak seferlerinin başlatılması çağrısında bulundu.

SMITH'TEN HÜKÜMETE BASKI

Smith, "Yapılması çok basit olan bu meseleyi çözüp çözemeyeceğimizi görmek için hükümetle görüşmeye devam edeceğim ve bunu yapmaya çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

KIBRISLI TÜRKLER, TÜRKİYE YA DA RUM KESİMİ ÜZERİNDEN KKTC'YE UÇABİLİYOR

İngiltere'nin KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanımaması nedeniyle bu ülkeden KKTC'ye doğrudan uçuş yapılmıyor. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Türkiye ya da Rum kesimi üzerinden KKTC'ye uçabiliyor.

TÜRKLERDEN KAMPANYA

Kıbrıslı Türkler, daha önce birçok kez İngiltere'den KKTC'ye direkt uçuşların yapılması için "KKTC'ye direkt uçuşlara izin verin" başlıklı imza kampanyaları başlatmıştı.

İngiliz parlamentosu da düzenlenen kampanyaların 10 bin imzayı geçmesi sebebiyle yazılı açıklama yaparak, KKTC'ye doğrudan uçuş düzenleme gibi bir planlarının olmadığını duyurmuştu.

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