Tarihi zirvede Türk etkisi! Dünya Hakan Fidan’ın sözlerini manşete taşıdı! İsveç’e NATO için kırmızı çizgi çekildi

Bu süreçte Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde ifade eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında her türlü eylemi organize edebildiği bir ortamda çok olumlu bir tablo çizmemiz söz konusu değil" dedi.

"Biz Türkiye olarak zaman baskısının metot olarak kullanılmasını tasvip etmedik. Prensipli olarak konuya yaklaştık" diyen Fidan İsveç'in görevlerini yerine getirmesi halinde her türlü alternatifin mevcut olduğunun altını çizdi.

Fidan'ın açıklamaları dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Pek çok ajans Fidan'ın sözlerini aboneleri ile paylaşırken The Times of Israel bu gelişmeyi "Türkiye, Kuran yakma olayının İsveç'in NATO adayı olarak güvenilirliğini baltaladığını söylüyor" başlığı ile okurlarına duyurdu.

Haberde "Türk dışişleri bakanı, Stockholm'ü provokatif eylemi engellemediği için azarladı ve 'ev ödevini tamamlarsa' ittifaka girebileceğini söyledi" ifadesine yer verildi.