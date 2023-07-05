Tarihi zirvede Türk etkisi! Dünya Hakan Fidan'ın sözlerini manşete taşıdı! İsveç'e NATO için kırmızı çizgi çekildi
Son dakika haberi | Dünya Türkiye'nin İsveç konusunda atacağı kritik adıma kilitlendi. Litvanya'da düzenlenecek zirve için geri sayım sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsveç hakkındaki sözleri dünya gündemine manşetten giriş yaptı. Türkiye tavrını net bir şekilde ortaya koyarken, Fidan'ın sözlerinin ardından pek çok basın kuruluşu Türkiye'nin kırımızı çizgisini sayfalarına taşıdı.
İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı. İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.
1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.
Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç geri sayıma geçerken dünya nefesini tuttu 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nden çıkacak karara kilitlendi.
Ancak söz konusu yasanın uygulanmaması ve İsveç'teki skandal eylem sonrası İsveç'in üyeliği bir kez daha tehlikeye girmiş durumda.
Bu süreçte Türkiye'nin duruşunu net bir şekilde ifade eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarında her türlü eylemi organize edebildiği bir ortamda çok olumlu bir tablo çizmemiz söz konusu değil" dedi.
"Biz Türkiye olarak zaman baskısının metot olarak kullanılmasını tasvip etmedik. Prensipli olarak konuya yaklaştık" diyen Fidan İsveç'in görevlerini yerine getirmesi halinde her türlü alternatifin mevcut olduğunun altını çizdi.
Fidan'ın açıklamaları dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Pek çok ajans Fidan'ın sözlerini aboneleri ile paylaşırken The Times of Israel bu gelişmeyi "Türkiye, Kuran yakma olayının İsveç'in NATO adayı olarak güvenilirliğini baltaladığını söylüyor" başlığı ile okurlarına duyurdu.
Haberde "Türk dışişleri bakanı, Stockholm'ü provokatif eylemi engellemediği için azarladı ve 'ev ödevini tamamlarsa' ittifaka girebileceğini söyledi" ifadesine yer verildi.
İsveç'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı provokatif eylem yapılmıştı...
Voice of America "Türkiye, İsveç'te Kur'an Yakmanın Muhtemel NATO Üyesi Olarak Soruları Ortaya Çıkardığını Söyledi" başlıklı haberinde Türkiye'nin onay öncesi pek çok soruyu gündeme getirdiğini yazdı.
Yunan Proto Thema haberinde "Türkiye dışişleri bakanı, Türkiye'nin baskılardan etkilenmeyeceğini ve Atlantik ittifakı için bir yük olması durumunda İsveç'in NATO'ya üyeliğine karşı çıkacağını söyledi" ifadelerine yer verdi.
Al Arabiya "Türk Dışişleri Bakanı, İsveç'in NATO üyelik hedefi konusunda baskı yapılmayacağını ilan etti" dedi.
Newsweek Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin kırmızı çizgisinin İslamafobi olduğunu açıkladığını hatırlattı.
Haberde "Türkiye lideri, İsveç NATO'ya katılmayı umuyorsa, İslamofobi ile mücadele için daha fazla adım atması gerektiğini belirtti" denildi.
"Stockholm protestosunda Kuran'ın yakılması Türkiye'yi yine kızdırdı" diyen Bloomberg ise şu değerlendirmede bulundu: Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım müzakerelerine soğuk su döktü
NATO zirvesine bir hafta kaldığına dikkat çeken In.gr "Hakan Fidan: Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılması yönündeki baskılardan etkilenmeyecek" başlığını attı.
CNN Yunanistan ise "Türkiye: İsveç'in NATO üyeliği için baskılardan etkilenmeyeceğiz" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
İSVEÇ BASINI 'TÜRK ETKİSİNİ' YAZDI
Fidan'ın açıklamaları İsveç basınında da geniş yer buldu.
Omni haberinde "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda zaman baskısına boyun eğmeyi düşünmüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, televizyonda düzenlediği basın toplantısında böyle diyor" ifadelerine yer verdi.
Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu...
Aftobladet Türkiye ile birlikte Macaristan'ın da İsveç'e henüz onay vermediğini hatırlattı ve "Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin tercih etmesi halinde Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağı sözünü yineledi" dedi.
Expressen de Macaristan'ın onayının Türkiye'nin atacağı adıma bağlı olacağını yazdı.
Dagens Industri "Türkiye'nin yeni dışişleri bakanı Stockholm ev ödevini yaparsa Ankara'nın İsveç'in üyeliğini onaylayabileceğini söylüyor" dedi.
Sveriges radio İsveç'teki skandal eylem sonrası birçok Müslüman ülkeden sert tepkilerin geldiğinin altı çizildi ve "Türkiye'de, İsveç'in olası NATO üyeliği karşısında değişen İsveç imajı belirleyici olabilir" denildi.
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