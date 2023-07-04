Macaristan'dan İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye şartı: Onaya hazır olduklarına dair bir işaret verirlerse biz de destekleyeceğiz
NATO'ya üye olması Türkiye'nin vereceği onaya bağlı olan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırılar devam ederken Macaristan'dan konuya ilişkin flaş bir çıkış geldi. Macar Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, "Türkiye, İsveç’in NATO üyeliğini onaya hazır olduğuna dair bir işaret verirse biz de destekleyeceğiz." dedi. İşte detaylar...
KUTSALLARA SALDIRI SÜRÜYOR
Terör örgütü PKK'ya verilen desteğin yanında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan küstah saldırılar Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermemesindeki haklılığını gösteriyor.
ERDOĞAN'DAN "EV ÖDEVİNİZİ İYİ YAPIN" ÇIKIŞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsveç ve NATO konusunda net mesajlar verdi. Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçaklığa sert tepki gösterip, İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili olumsuz sinyal vererek, "Türk Milletini tanımadıkları aşikardır. Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyorum." demişti.
MACARİSTAN İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEK
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini duyurdu. Macar Bakan, "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaya hazır olduğuna dair bir işaret verirse biz de destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ile telefonda görüşmüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele almıştı.
Bakan Fidan, İsveç'in üyeliğine ilişkin bugün yaptığı açıklamada ise, nitelikli tepkiler ortaya konmazsa bunun ne ilk ne de son olacağını vurgulayarak "Özellikle İsveç'te bu türden eylemlerin kamu koruması ve polis kordonu altında yapılması çok daha düşündürücü bir olay. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde, İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil, sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik açıdan ve güvenlik açısından da bizi düşündürüyor" diye konuştu.
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