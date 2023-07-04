Macaristan’dan İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye şartı: Onaya hazır olduklarına dair bir işaret verirlerse biz de destekleyeceğiz

NE OLMUŞTU?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ile telefonda görüşmüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele almıştı.

Bakan Fidan, İsveç'in üyeliğine ilişkin bugün yaptığı açıklamada ise, nitelikli tepkiler ortaya konmazsa bunun ne ilk ne de son olacağını vurgulayarak "Özellikle İsveç'te bu türden eylemlerin kamu koruması ve polis kordonu altında yapılması çok daha düşündürücü bir olay. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin tartışıldığı günlerde, İsveç güvenlik sisteminin provokasyonları engellemeye yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil, sorun getirir bir görüntü çizmesi açıkçası stratejik açıdan ve güvenlik açısından da bizi düşündürüyor" diye konuştu.