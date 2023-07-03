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Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2023
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Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile görüştü

Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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