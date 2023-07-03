Almanya'dan LGBT terörüne destek! Savunma Bakanı Pistorius paçavrayı göndere çekti
ABD ordusunun LGBT adımlarının ardından Almanya'dan da skandal bir hamle geldi. "Ordumuz ülkeyi savunacak güçte değil" diyen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, LGBT paçavrasını göndere çekti.
Küresel sapkınlık projesi LGBT terörü Batı tarafından pompalanmaya devam ediyor.
Siysetçisinden sanatçısına ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş sözde 'onur haftası' adı altında aile yapısına dinamit döşeyen bu sapkınlığı övüyor.Türkiye'de CHP ve HDP'nin öncülük ettiği sapkınlık projesi küresel çapta ABD ve Avrupa tarafından dayatılmaya çalışılıyor.
ALMANYA SAVUNMA BAKANI'NDAN SKANDAL
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius büyük bir rezlliğe imza attı. Boris Pistorius, LGBT paçavrasını göndere çekti.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Pistorius'a bir Alman askerinin de eşlik ettiği görüldü.
EŞCİNSELLERDEN ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ
Almanya meclisi 2021 yılında eşcinsel askerlerin haklarını korumak için hazırlanan yasayı onaylamıştı!
"Yıllarca süren ayrımcılıktan dolayı" özür dileyen dönemin Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yeni yasanın Almanya'nın artık sorumluluk aldığının bir işareti olduğunu söylemişti.
ABD'DEN BENZER SKANDAL
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi sosyal medya hesabından LGBT'li bir binbaşının fotoğrafı paylaşıldı.
Söz konusu paylaşımda, "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor." denildi.
Öte yandan ABD Senatosu tarafından onaylanan ilk transseksüel yetkili olarak tarihe geçen, Joe Biden hükümetinde Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, gençlerle ilgili tartışma çıkaracak sözlere imza atmıştı.
CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATINI SAVUNDU
Söz konusu kesimle ilgili yaptığı açıklamada Levine, "Daha fazla zihinsel sağlık sorunları var. Ancak transseksüel veya cinsiyet çeşitliliğinin doğasında gençleri depresyon ya da kaygıya yatkın hale getirecek hiçbir şey yok. Buna neden olan, taciz ve zorbalık." demişti.
Açıklamasında, cinsiyet değiştirme ameliyatını savunan Levine, "Bu gençleri, eyaletlerinde cinsiyet onaylama tedavisi alma yeteneklerini sınırlamamak için desteklemek ve güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.
ÇOCUKLAR HEDEF ALINDI
Geçtiğimiz hafta ABD'nin New York eyaletinde düzenlenen sapkın LGBT yürüyüşünde çocuklar hedef alınmıştı.
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