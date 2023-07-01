Yunan basınından skandal boğaz iddiası! ABD’den küstah talep! Hedef Türkiye’deki boğazlar...

BOĞAZLARA İLİŞKİN SKANDAL ÖNERİ

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetelerinden olan Kathimerini, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Brüksel'e giden ABD heyetinin İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile ilgili çarpıcı bir "uzlaşı" teklifini gündeme getirdiğini yazdı.

"Boğazlar için Çift Adlandırma-ABD Formülü" isimli haberinde Kathimerini, ABD heyetinin NATO'nun bölgesel planlarındaki karışıklığı gidermek için İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının isimlerinin değişmesini öngören bir teklif sunduğunu söyledi.