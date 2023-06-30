Yunanistan’da Erdoğan-Miçotakis zirvesi heyecanı! İşte öne çıkan 3 madde

İki liderin de arkalarında güçlü çoğunluklarla yeniden seçildiğine dikkat çeken yazar, Türkiye'de yaşanan yıkıcı deprem felaketi ve Atina'yı sarsan tren kazası sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde iyileştiğine dikkat çekti. Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini de Vilnius zirvesinin iki ülke için yeni bir başlangıç olabileceğini belirtti.