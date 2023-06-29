Yunanistan’ı şoke eden istifa! 5. kez kaybeden Çipras görevinden ayrıldı

21 Mayıs seçimlerinde hükümetin kurulamadığı Yunanistan'da 25 Haziran günü ikinci kez sandığa gidildi. Yeni Demokrasi Partisi lideri Kriyakos Miçotakis ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Alexis Çipras mücadele verdi. Seçimin kazananı ise Miçotakis oldu. Bu seçimin kaybı ile birlite toplamda 5 kez seçim kaybeden Çipras'tan istifa kararı geldi.

Basın açıklamasında bulunan Çipras, "Küçük bir sol partinin liderliğini daha 34 yaşındayken üstlendim, beraber yaptığımız bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, tuzaklarla doluydu ama heyecan vericiydi." diye konuştu. Çipras, SYRIZA'nın Avrupa'da iktidara gelen ilk sol parti olduğunu belirterek SYRIZA iktidarının, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği (AB) için tarihi öneme sahip zamanlara denk geldiğini ifade etti.

İktidarının, Yunanistan'a kuşkuyla ve düşmanca bakan bir Avrupa ile mücadele ettiğini kaydeden Çipras, Yunanistan'ın o dönem yurt içi ve dışından belli gruplarca baskıya maruz kaldığını dile getirdi.