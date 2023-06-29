Yunanistan'ı şoke eden istifa! 5. kez kaybeden Çipras görevinden ayrıldı
Yunanistan'da pazar günü gerçekleşen seçimlerde 5 kez yenilgiye uğrayan Alexis Çipras'tan flaş bir karar geldi. Çipras, istifa etti. Çipras, bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada partide bir reformun gerekli olduğunu vurguladı.
21 Mayıs seçimlerinde hükümetin kurulamadığı Yunanistan'da 25 Haziran günü ikinci kez sandığa gidildi. Yeni Demokrasi Partisi lideri Kriyakos Miçotakis ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Alexis Çipras mücadele verdi. Seçimin kazananı ise Miçotakis oldu. Bu seçimin kaybı ile birlite toplamda 5 kez seçim kaybeden Çipras'tan istifa kararı geldi.
Basın açıklamasında bulunan Çipras, "Küçük bir sol partinin liderliğini daha 34 yaşındayken üstlendim, beraber yaptığımız bu yolculuk çoğu zaman tehlikeli, tuzaklarla doluydu ama heyecan vericiydi." diye konuştu. Çipras, SYRIZA'nın Avrupa'da iktidara gelen ilk sol parti olduğunu belirterek SYRIZA iktidarının, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği (AB) için tarihi öneme sahip zamanlara denk geldiğini ifade etti.
İktidarının, Yunanistan'a kuşkuyla ve düşmanca bakan bir Avrupa ile mücadele ettiğini kaydeden Çipras, Yunanistan'ın o dönem yurt içi ve dışından belli gruplarca baskıya maruz kaldığını dile getirdi.
Çipras, Yunanistan'ın memorandumdan çıkması, borcunun yeniden düzenlenmesi, Yunan halkının yaralarının sarılması, Yunanistan'ın uluslararası alandaki imajının yenilenmesi ve Prespa Anlaşması gibi konularda SYRIZA iktidarının edindiği başarılar için gururlu olduğunu belirterek, bu sürecin zorluklarla da dolu olmasına rağmen tarihte yer ettiğini kaydetti.
YENİ BİR SAYFA
SYRIZA için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini söyleyen Çipras, 25 Haziran'daki genel seçim sonuçlarının SYRIZA'ya, ana muhalefeti üstlenmek ve değişime gitmek olmak üzere iki görev yüklediğini ifade etti.
ÇİPRAS SYRIZA LİDERLİĞİNE NAZIM HİKMET'İN SÖZLERİYLE VEDA ETTİ
Çipras, partinin bir an evvel yeni bir yapılanmaya gitmesi gerektiğini belirterek "Yeni bir SYRIZA yaratmak önceliğimizdir. Yeniden yapılanmaya ilişkin inancımı, eylemlerimle desteklemeden sadece sözle ifade etmem iki yüzlülük olurdu." diye konuştu.
SYRIZA'nın yeni bir değişim ihtiyacını anladığını kaydeden Çipras, "Parti üyelerinin yeni bir parti lider kadrosu seçmesini önermeye, ilgili sürece hemen başlanmasına karar verdim. Ben de tabii ki aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.
Çipras, değişim sürecinde ve öncesinde parti için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Nazım Hikmet'ten alıntı yapan Çipras, "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır." dedi.
SYRIZA'NIN DÜŞÜŞÜ
Temmuz 2019 genel seçiminde yüzde 31,53 oy oranı ile ana muhalefete yerleşen SYRIZA, her ne kadar ana muhalefetteki yerini korusa da, oy oranında hızlı bir düşüş sergilemişti.
SYRIZA'nın, Mayıs 2023 genel seçimlerinde yüzde 20,07 oy oranı 25 Haziran'daki sonuçlarla yüzde 18'in altına düşmüştü.
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