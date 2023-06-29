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Fransa'da polis ateşiyle ölen genç nedeniyle ortalık savaş alanına döndü! O şehirde 5 günlük sokağa çıkma yasağı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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Fransa’da polis ateşiyle ölen genç nedeniyle ortalık savaş alanına döndü! O şehirde 5 günlük sokağa çıkma yasağı

Son dakika haberine göre Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için düzenlenen gösterilerde araçlar ateşe verildi, polis protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

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