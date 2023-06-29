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Suudi Arabistan'da ABD Konsolosluğu yakınında silahlı çatışma: 2 ölü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 29.06.2023
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Suudi Arabistan’da ABD Konsolosluğu yakınında silahlı çatışma: 2 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Cidde Konsolosluğu yakınında yaşanan silahlı çatışmada biri koruma diğeri saldırgan olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

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