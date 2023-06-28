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Yaş hesaplama sistemi değişti Koreliler gençleşti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2023
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Yaş hesaplama sistemi değişti Koreliler gençleşti

Koreliler bugün, insanları doğduklarında bir yaşında kabul eden ülkenin geleneksel yaş sayma yöntemini uluslararası standartla uyumlu hale getiren yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bir ya da iki yaş gençleşti.

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