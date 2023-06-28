28 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İsveç'te Kurban Bayramı'nda provokasyon! Polis cami önünde Kur’an yakılmasına izin verdi

İsveç'te Kurban Bayramı'nda provokasyon! Polis cami önünde Kur’an yakılmasına izin verdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2023 12:28
Son dakika haberleri… İsveç polisi ülkede bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak isteyenlere izin verildiğini açıkladı. Kurban Bayramı’nda yapılan provokasyonun detaylarını A Haber muhabiri Fatih Özyar aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsveç’te Kurban Bayramı’nda provokasyon!
İsveç'te Kurban Bayramı'nda provokasyon!
İtalya’da maçlarda yeni dönem!
İtalya’da maçlarda yeni dönem!
Ülke o turisti arıyor!
Ülke o turisti arıyor!
Bilet aldı hayatı değişti! Krallar gibi...
Bilet aldı hayatı değişti! Krallar gibi...
Arafat’ta eller semaya açıldı
Arafat'ta eller semaya açıldı
Rusya’daki kriz sona erdi!
Rusya'daki kriz sona erdi!
Uzayda yeni keşif!
Uzayda yeni keşif!
Saniyeler sonrası korkunç! Babasıyla...
Saniyeler sonrası korkunç! Babasıyla...
Putin kime ne mesaj verdi?
Putin kime ne mesaj verdi?
Prigojin’den Wagner lağvedilecek mesajı!
Prigojin'den "Wagner lağvedilecek" mesajı!
Rusya’da Wagner krizinde son durum ne?
Rusya'da Wagner krizinde son durum ne?
Hayat normale dönüyor mu?
Hayat normale dönüyor mu?
Daha Fazla Video Göster