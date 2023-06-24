Titanik lanetiyle ilgili flaş iddia! 5 milyarder suikaste mi kurban gitti?
Son dakika haberleri... Titanik enkazına inerken parçalanan mini denzialtının suikaste uğradığı iddia edildi. 5 milyarderin ölümüyle ilgili çok ünlü İngiliz bir ailenin adı gündeme geldi.
Her şey 4 ay önce başladı! Çok etkili bir aile, OceanGate hisselerinin yüzde 60'ını aldı. Şirketin tahtına çıktı! İngiliz milyarder Hamish Harding ise sırlarını bildiği aileyi tehdit etmeye başladı.
Bunun üzerine ferman yazıldı! Basınca dayanıklı olmayan Titan adlı araç, bile bile ölüme yollandı! Mini denizaltı, daha enkazın yakınına bile inemeden basınçtan parçalandı. Harding ile beraberindeki 4 kişinin cesedi bile bulunamadı!
OYUNCAK PATLADI
Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı film ile hafızalara kazınan Titanik bir kez daha gündemde. Film ile popülaritesini daha da artıran gemi zengin turistlerin uğrak noktası haline gelmişti.
İngiliz iş adamı Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood, oğlu Sulemon, Paul-Henri Nargeolet ve şirketin CEO'su Stockton Rush'ı taşıyan Titan geçtiğimiz Pazar günü Atlas Okyanusu'nda kaybolmuştu.
Filmin yönetmeni James Cameron, Pazartesi günü bir patlama sesi duyulduğunu öğrendiğini söylemişti. Cameron, "Kaptan gemisinin önündeki buzlanma konusunda defalarca uyarıldı ve buna rağmen aysız bir gecede tam gaz buz alanına girdi. Titan da yeterli donanıma sahip değildi. Patlaması şaşırtıcı değildi. O aracın Titanik'e ulaşması mucize olurdu. Ben 33 kez titanik'e indim. Araçların hepsi son teknoloji ve özel yapımlardı. Bu onların yanında oyuncak gibi" dedi. Bu arada Washington Post, ilginç bir habere imza attı:
Titan, Titanik enkazına 800 metre kala patladı... Pazar günü patlamadan sadece 20 dakika sonra Atlantik Okyanusu'ndaki denizaltıları dinleyen US radarları, patlamayı kaydetti.
Pentagon, Titan'ın patladığı bilgisi geçildi. Amerikan savunma Bakanlığı, oksijenin bitmesine kadar patlamanın gizli kalmasını istedi.
Patlamanın koordinatları, arama-kurtarma ekibine verildi. Perşembe günü oksijen tükendikten sonra Titan'ın iki parçası bulundu.
SUİKAST İDDİASI
Derin denizlerde insanlı dalgıç çözümlerinin küresel sağlayıcısı OceanGate, Rothschild ailesinin 13 yıldır ilgisini çekiyordu. 2012 yılında da David de Rothschild'i şirketin Yönetim Kurulu'na girdi. Sadece 4 ay önce de Rothschild, OceanGate'in en büyük hissedarı oldu.
ABD ve Avrupa medyasında, OceanGate'in araçlarından biri olan Titan'ın 5 kişinin ölümüne neden olmasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre hedef İngiliz milyarder Hamish Harding'ti. Ailenin bazı sırlarını bildiği iddia edilen Hamish Harding, son dönemde aileyi tehdit etmeye başlamıştı. Aile de İngiliz işadamının ipini çekti.
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