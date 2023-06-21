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Genç kadın yarı çıplak ve paramparça halde bulunmuştu! Turizm cennetinde vahşette yeni detaylar: Ölüm evi görüntülendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Genç kadın yarı çıplak ve paramparça halde bulunmuştu! Turizm cennetinde vahşette yeni detaylar: Ölüm evi görüntülendi

Kan donduran olay Yunanistan’ın turizm cenneti Kos Adası’nda meydana geldi. Günlerce kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Polonyalı Anastasia Rubinska cesedi ormanlık bir alanda bulundu. Genç kadının cesedinin üzerinin dallarla kaplı olduğu ve parçalara ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Dünyanın konuştuğu vahşete ilişkin yeni görüntüler ve ayrıntılar ortaya çıktı...

Yunanistan'ın turistik adası Kos'ta kan donduran bir cinayet meydana geldi.

27 yaşındaki Anastasia Rubinska pazartesi gecesi kaybolmuştu. Kos'ta yapılan arama çalışmalarının ardından genç kadın yarı çıplak ve parçalara ayrılmış şekilde bulunmuştu. Kan donduran olayın yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı.

27 yaşındaki talihsiz kadının cesedi dün Alykes bölgesinde bir sulak alanda bulundu. Yetkililer ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin boğulma olduğunu söylemişti. Ancak kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı, bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söylemişti.

Genç kadının cesedinin bulunmasının ardında yapılan araştırmalar ise korkunç gerçeği gün yüzüne çıkarmıştı.

Ta Nea'da yer alan haberde, genç kadının yarı çıplak cesedi büyük siyah bir çöp torbasının içinde belden yukarısı çarşafa sarılı halde bulunmuştu. Ayrıca cesedin üzeri görülmeyecek şekilde otlar ile kapatılmıştı.

İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Ancak failin kadını elleriyle mi boğduğu yoksa ölümüne sebebiyet verecek başka bir nesne mi kullandığı henüz bilinmiyor.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yunan yetkililer tüyler ürperten olayın düğümünü çözmeye çalışıyor. MEGA'da yer alan haberde talihsiz kadının terk edilmiş bir evde öldürüldüğü iddia edildi. Bu gelişmenin ardından yetkililer Anastasia Rubinska'nın cansız bedeninin bir yerden başka bir yere taşınmış olabileceğini ileri sürdü.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ YER

Daha sonra 32 yaşındaki katil zanlısının evinde yapılan araştırmalar sonucu cinayetin işlendiği yer ortaya çıktı. Adamın kan donduran cinayeti işledikten sonra cesedi tek başına taşıyabileceği gibi kendisine birinin yardım etme olasılığının bulunduğu da yetkililer tarafından göz önünde tutuluyor.

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Öte yandan zanlının sarhıoşken Anastasia Rubinska ile ilişkiye girdiğini itiraf etmesinin ardından tecavüz suçlaması da dikkate alınmıştı. Yeni delillerin ardında iddianamenin güncellenebileceği ifade ediliyor.

TALİHSİZ KIZ SEVGİLİSİNE MESAJ ATMIŞ

Anastasia Rubinska kaybolmadan birkaç saat önce sevgilisine mesaj atmış. Sevgilisi buluşacakları yere gitse de Anastasia'yı bulamamış bunun ardından arama çalışmaları başlamıştı.

Öte yandan Anastasia Rubinska'nın 32 yaşındaki katil zanlısının yanında da sevgilisine mesaj attığı ve 'rahatsız' hissettiğini ifade ettiği iddia edilenler arasında...

Vahşet! Yarı çıplak ve parçalanmış halde bulundu VAHŞET! YARI ÇIPLAK VE PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU
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