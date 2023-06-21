Genç kadın yarı çıplak ve paramparça halde bulunmuştu! Turizm cennetinde vahşette yeni detaylar: Ölüm evi görüntülendi

27 yaşındaki talihsiz kadının cesedi dün Alykes bölgesinde bir sulak alanda bulundu. Yetkililer ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin boğulma olduğunu söylemişti. Ancak kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı, bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söylemişti.