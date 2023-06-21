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ABD'lilerin kabusu 2 hafta sürdü! Kilauea Yanardağı'nın faaliyeti durdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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ABD’lilerin kabusu 2 hafta sürdü! Kilauea Yanardağı’nın faaliyeti durdu

Dünyanın en aktif volkanlarından ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, iki haftalık faaliyetinin ardından durdu. Kilauea Yanardağı'nın, 2018'de patlamasıyla 700'den fazla ev yıkılmıştı.

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