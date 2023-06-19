Yunanistan’da vahşet! Günlerdir aranıyordu | Yarı çıplak ve paramparça halde bulundu
Dünya Yunanistan’ın Kos adasında yaşanan vahşeti konuşuyor. Pazartesi günü kaybolan 27 yaşındaki Polonyalı Anastasia Rubinska cesedi ormanlık bir alanda bulundu. Yetkililer genç kadının cesedinin üzerinin dallarla kaplı olduğu ve parçalara ayrıldığını belirtti. İşte kan donduran cinayetin detayları...
Yunanistan'ın turistik adası Kos'ta kan donduran bir cinayet meydana geldi. 27 yaşındaki Anastasia Rubinska pazartesi gecesi kaybolmuştu. Kos'ta yapılan arama çalışmalarının ardından genç kadın hakkındaki korkunç gerçek ortaya çıktı.
27 yaşındaki talihsiz kadının cesedi dün Alykes bölgesinde bir sulak alanda bulundu. Yetkililer ilk belirlemelere göre ölüm nedeninin boğulma olduğunu söyledi.
Ancak kathimerini'ye konuşan bazı kaynaklar kadının cesedinin üzerinin dallarla kapatıldığı, bedeninin yarısının siyah bir çanta içinde olduğu diğer yarısının da dışarıda olduğunu söyledi.
Genç kadının cesedinin bulunmasının ardında yapılan araştırmalar ise korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı.
Ta Nea'da yer alan haberde, genç kadının yarı çıplak cesedi büyük siyah bir çöp torbasının içinde belden yukarısı çarşafa sarılı halde bulundu. Ayrıca cesedin üzeri görülmeyecek şekilde otlar ile kapatılmıştı.
İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Ancak failin kadını elleriyle mi boğduğu yoksa ölümüne sebebiyet verecek başka bir nesne mi kullandığı henüz bilinmiyor.
Kesin ölüm nedeninin Rodos'ta yapılacak otopsi ile belirleneceği ifade ediliyor. Öte yandan cinayetin ana şüphelisi 32 yaşında bir adam. Genç kadının soruşturma sırasında mercek altına alınan bir eve girdiği görülüyor. Ancak evden hiç çıkmamış...
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