Yunanistan’da vahşet! Günlerdir aranıyordu | Yarı çıplak ve paramparça halde bulundu

İlk başta görülen bir yarası olmayan talihsiz kadının boynunda boğulduğunu düşündüren izler bulundu. Ancak failin kadını elleriyle mi boğduğu yoksa ölümüne sebebiyet verecek başka bir nesne mi kullandığı henüz bilinmiyor.

Kesin ölüm nedeninin Rodos'ta yapılacak otopsi ile belirleneceği ifade ediliyor. Öte yandan cinayetin ana şüphelisi 32 yaşında bir adam. Genç kadının soruşturma sırasında mercek altına alınan bir eve girdiği görülüyor. Ancak evden hiç çıkmamış...