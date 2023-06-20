Dünya bu zirveye kilitlendi! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ilk görüşme
Dünya, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili atacağı adımı bekliyor. NATO umudunu Türkiye'nin kararına bağlayan İsveç için ABD girişimlerini sıklaştırırken, dikkat çeken bir hamle de geldi.
İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı. İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.
1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.
Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç için çabalarını sıklaştıran ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. Al Monitor ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini yazdı.
Al Monitor haberinde görüşmenin 21 -22 Haziran'da Londra'da düzenlenecek konferans kapsamında gerçekleşeceği bilgisine yer verildi. Diplomatik kaynaklar Al-Monitor'a, isminin açıklanmaması kaydıyla, gündemin en önemli maddesinin İsveç'in NATO ittifakına katılımı olduğunu söyledi.
Aynı kaynaklar görüşme talebinin hangi taraftan geldiği sorusunu ise cevapsız bıraktı.
ABD, Türkiye'yi İsveç'in üyeliğini 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi için zamanında onaylamaya çağırıyor. Ancak Erdoğan, İskandinav ülkesinin Türkiye'nin güvenlik endişelerini yeterince ele almadığını, özellikle de Ankara'nın terörist olarak gördüğü çok sayıda Türk vatandaşını iade etmeyi reddetmesini aktarmaya devam ediyor...
Türkiye'nin uzun süredir İsveç'in üyeliğine onay vermediğini hatırlatan Al Monitor süreç ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "ABD, Türkiye'yi İsveç'in üyeliğini 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesi için zamanında onaylamaya çağırıyor. Ancak Erdoğan, İskandinav ülkesinin Türkiye'nin güvenlik endişelerini yeterince ele almadığını, özellikle de Ankara'nın terörist olarak gördüğü çok sayıda Türk vatandaşını iade etmeyi reddetmesini aktarmaya devam ediyor."
Al Monitor'un haberi komşu Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı.
Ethnos bu gelişmeyi "Fidan - Blinken Londra'da buluşuyor" başlığı ile okurlarına sundu.
Haberde görüşmeye ilişkin "Bu, Türkiye'nin dışişleri bakanı olmasından bu yana ABD'li bir mevkidaşı ile ilk görüşme olacak" denildi.
Kathimerini ise "Londra'da Blinken-Fidan görüşmesi" başlığını tercih etti.
Haberde "Blinken-Fidan görüşmesi, eğer gerçekten gerçekleşirse, Fidan'ın yakın zamanda Türk diplomasisinin başına geçmesinden bu yana iki bakan arasındaki ilk yüz yüze görüşme olacak" ifadelerine yer verildi.
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