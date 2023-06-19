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Aşırı sıcaklar Hindistan'ı vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 166'a çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.06.2023
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Aşırı sıcaklar Hindistan’ı vurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı 166’a çıktı

Hindistan’ı son günlerde etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 166'ya çıktığı bildirildi. Öte yandan hastaneye götürülen kişiler, kapasitenin aşıldığı gerekçesiyle kabul edilmezken hastanenin morgu da dolduğu için ölülerin yakınları cenazeleri evlerine götürmek zorunda kaldı.

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