Çad ordusu Fransız askerlerini sıraya dizdi! Afrika’da roller değişti

Fransız askerlerinin bu görev için Çad askeri ve sivil makamlarından alınmış izinleri bulunduğunu ifade eden Gaudilliere, askerlerin görev sırasında devriyeler tarafından durdurulduğunu ve belgelerinin kontrol edildiğini aktardı.

Gaudilliere, "Bu oldukça saldırgan şekilde yapıldı." diyerek, Fransız askerlerin gerekli izinleri olduğu için durumun hemen çözüldüğünü savundu.

FRANSIZ ASKERLERİNİN SUDAN SINIRINDA GÖRÜLMESİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Öte yandan bazı Twitter kullanıcıları, Fransız askerlerinin çatışmaların yaşandığı Sudan sınırında görülmesinin "şüphe uyandırıcı" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Bir kullanıcı da askerlerin alıkonulmasının Fransız ordusunun Afrika'da "güç kaybı" yaşadığının göstergesi olduğunu belirtti.