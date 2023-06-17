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Almanya’da “olağanüstü” keşif! 3 bin yıllık bronz kılıç bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2023
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Almanya’da “olağanüstü” keşif! 3 bin yıllık bronz kılıç bulundu

Almanya’nın Bavyera bölgesinde arkeologlar, kazı sırasında Bronz Çağı’na ait 3 bin yıllık iyi korunmuş bir bronz kılıç bulduklarını duyurdu. Arkeologların mezarda kılıçla birlikte başka bronz eşyalar da bulduğu belirtilerek keşif ‘olağanüstü’ olarak nitelendirildi.

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