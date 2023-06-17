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Meksika'da aşırı sıcaklar can aldı! Uzmanlar uyardı: Öğlen saatlerinde dışarı çıkmayın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2023
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Meksika’da aşırı sıcaklar can aldı! Uzmanlar uyardı: Öğlen saatlerinde dışarı çıkmayın

Meksika'da son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi. Meteoroloji, güneşin dik açılarla vurduğu öğlen saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

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