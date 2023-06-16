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Peru'da 3 bin yıldan daha eski bir mumya bulundu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Peru’da 3 bin yıldan daha eski bir mumya bulundu

Güney Amerika ülkesi Peru'da yapılan arkeolojik kazılarda, 3 bin yıldan daha eski olduğu tahmin edilen bir mumya bulundu. San Marcos Mayor Ulusal Üniversitesi arkeoloji öğrencilerinin, mumyayı yerli pamuktan yapılmış bir cenaze bohçasına sarılı halde bulduğu ifade edildi.

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