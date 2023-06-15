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Dünya hava sıcaklığı rekor kırdı! Haziran ayında ilk kez kayda geçti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Dünya hava sıcaklığı rekor kırdı! Haziran ayında ilk kez kayda geçti

Dünya genelinde haziranın ilk 11 gününde hava sıcaklığı yılın bu dönemi için rekor kırdı. Ortalama hava sıcaklığı artışı daha önce de 1,5 derece eşiğini aşmıştı. Ancak bu artış, haziran ayında ilk kez kayda geçmiş oldu.

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