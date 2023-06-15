Kuzey Kore balistik füze fırlattı! Güney Kore ve Japonya'dan açıklama geldi
Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi. Japonya Savunma Bakanlığı, balistik füzelerin, Hegurajima Adası'nın kuzeybatısına ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içine düştüğünü duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi.
Açıklamada, füzelerin, yerel saatle 19.25 ve 19.37 arasında başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden fırlatıldığı kaydedildi.
Japonya Sahil Güvenliği, azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzelerin sırayla 850 ve 900 kilometre katettiğini açıkladı.
Japonya Savunma Bakanlığı, balistik füzelerin, Hegurajima Adası'nın kuzeybatısına ve Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içine düştüğünü duyurdu.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, basına yaptığı açıklamada, denemeler sonrası bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarına yönelik hasar saptanmadığını söyledi.
Denemelerin bölge güvenliğini tehdit ettiğini kaydeden Kişida, Japon hükümetinin, Kuzey Kore'ye protesto notası verdiğini bildirdi.
Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, ABD ve Güney Kore ile işbirliği halinde, Pyongyang yönetiminin denemelerini izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.
Denemelerin, Güney Kore ve ABD'nin, müttefikliklerinin 70. yıl dönümünde düzenlediği gerçek mühimmat kullanılan kapsamlı ortak askeri tatbikat sonrası yapılması dikkati çekti.
Kuzey Kore sınırının 25 kilometre güneyindeki tatbikatta, Güney Kore ve ABD'den 600'ü aşkın askeri araç yer aldı. Tatbikatı, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yerinde izledi.
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