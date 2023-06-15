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ABD'li asker DEAŞ ile iş birliğini itiraf etti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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ABD’li asker DEAŞ ile iş birliğini itiraf etti!

ABD ordusuna mensup bir asker, Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine saldırı düzenleyen terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti. New York Güney Mahkemesi Savcısı Damian Williams, yaptığı yazılı açıklamada, "Savcılarımız ile FBI ve ABD ordusundaki ortaklarımız sayesinde Bridges'ın kötü niyeti ortaya çıkarıldı, şimdi kendisi, suçları için cezalandırılmayı bekliyor." ifadesini kullandı.

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