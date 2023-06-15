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Düğünden dönüyorlardı! Nijerya'da tekne faciası: 106 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Düğünden dönüyorlardı! Nijerya’da tekne faciası: 106 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Niger eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı. Öte yandan Şimdiye kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarında 144 kişinin kurtarıldığını kaydeden Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü Okasanmi Ajayi, çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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