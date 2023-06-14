İsveç’in NATO hayali! Türkiye’nin izin vermesini bekliyorlar! Kötü haberi Almanlar duyurdu

Haberde Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamalarına da yer verildi ve ifadelere yer verildi;

'Türk lider Stoltenberg bize bu görüşleri dile getirirken maalesef o dönemde İsveç'te yine teröristler sokaklarda gösteri yapıyordu. Artık bu tablo içerisinde bu işe olumlu yaklaşamayız dedi.'

'İsveç'te PKK bağlantılı kişilerin varlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkenin NATO'ya katılma girişimlerinin önündeki en büyük engel oldu' değerlendirmesinde bulunan MEE 'Buna cevaben İsveç, bir anayasa değişikliğini kabul etti ve ülkedeki terörist gruplara karşı harekete geçilmesini sağlamak için yasaları revize etti' dedi.

YASA İLE NELER DEĞİŞTİ?

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezasının önü açıldı.

Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişledi.