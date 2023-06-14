Almanya'dan flaş Schengen kararı! Şimdi de itiraz süreci askıya alındı
Son dakika haberi | Son dönemde Türk vatandaşlarına vize konusunda çifte standart uygulayan ülkelerden olan Almanya, şimdi de konsolosluklardaki yoğunluğu bahane ederek 1 Haziran itibarıyla Türk vatandaşlarının itiraz hakkının askıya alındığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan 7 Haziran tarihli açıklamada, bu uygulamanın deneme amaçlı olduğu ve 6 ay süreceği belirtildi.
Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine vize başvurusu yapanlar bir süredir randevu almakta çok zorluk yaşadıkları ve ret oranlarının arttığı şikayetlerinde bulunuyordu.
Açıklamada 'salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği' ve bunun bazı yerlerde vize randevuları için daha uzun süreler beklenmesine neden olduğu belirtildi.
Almanya, bu bekleme sürelerinin kısaltılması için üç ülkede pilot bir proje başlattıklarını duyurdu: "Vize başvurularını değerlendirecek ek kapasite yaratabilmek ve bekleme sürelerini kısaltabilmek amacıyla Çin, Fas ve Türkiye'de ret alan vize başvurularına itiraz süreci askıya alınmıştır"
Altı ay sonunda sonuçların değerlendirileceği, "pilot projenin başarılı bulunması halinde" buna başka vize bölümlerinin de dahil edilmesinin değerlendirileceği belirtildi.
Açıklamada itiraz sürecinin "gönüllü olarak tanınan bir hak arama yolu olduğu" ve bu nedenle kanunlarla belirlenmiş bir süreç olmadığına dikkat çekildi.
BAŞVURU SAHİPLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, itiraz sürecinin askıya alındığı bu üç ülkede, vize reddinin nedenleri, başvuru sahibine, önceki döneme kıyasla, daha ayrıntılı açıklanacak.
1 Haziran 2023'ten önce vize reddi almış ve karara itiraz edebileceği kendilerine tebliğ edilmiş olan başvuru sahiplerininse itiraz hakkının sürdüğü ve bu itirazların değerlendirileceği duyuruldu.
Normal şartlarda vize başvuruları reddedilenler, bir ay içinde ilgili diplomatik misyonlara itiraz dilekçesiyle başvuru yapabiliyordu.
Açıklamada vize başvuru sürecinin değişmediği, gerekli şartlar sağlandığı halde vize başvurularına olumlu yanıt verileceği belirtildi.
Schengen vizesiyle ilgili başlayan tartışmalar sonrası BBC Türkçe'ye bilgi veren Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin daha fazla Schengen Vizesi verildiğini açıklamıştı.
Ancak bu dönemde yapılan toplam vize başvuru sayısı ve ret oranlarıyla ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.
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