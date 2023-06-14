Başkan Erdoğan'ın Şuşa mesajı dünya basınında! "Türkiye hazır olduğunu açıkladı"

AFP'nin abonelerine servis ettiği haberinde Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verildi ve şu değerlendirmede bulunuldu: "Ankara'nın Bakü'ye savaş uçağı tedariki, Azerbaycan'ın tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolü için Ermenistan ile 2020 savaşında zafer kazanmasına yardımcı oldu."

AP ise Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretini "Türkiye, Azerbaycan'ın Ermeni güçlerinden aldığı şehirde konsolosluk açmaya hazır olduğunu açıkladı" başlığı ile gördü.