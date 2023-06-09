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İsrail'den Lübnan topraklarına gaz bombasıyla müdahale

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2023
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İsrail’den Lübnan topraklarına gaz bombasıyla müdahale

İsrail ordusu sınırda cuma namazı kılan Lübnanlılara göz yaşartıcı bombayla müdahalede bulundu. Lübnan topraklarına doğru atılan gaz bombasından etkilenen bazı Lübnanlılar boğulma tehlikesi geçirdi.

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