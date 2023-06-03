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İsveç yine şaşırtmadı! Kritik NATO zirvesi öncesi skandal karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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İsveç yine şaşırtmadı! Kritik NATO zirvesi öncesi skandal karar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyareti ana sayfalarından duyuran uluslararası medya Batı'da İsveç'in NATO üyeliği için baskıların arttığını belirtti. İsveç ise kritik zirvenin gerçekleşeceği hafta sonu PKK sempatizanlarının organize ettiği 'Erdoğan karşıtı' gösteriye onay verdi.

NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg'in bugün Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Stoltenberg İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.

ZİYARET BATI MEDYASININ EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ

Stoltenberg'in Türkiye ziyareti bugün Batı medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Gazeteler Batı'da İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin baskıların arttığını öne sürdü.

ABD'nin en büyük yayın organlarından biri olan CNN, geçtiğimiz haftalarda İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı hatırlattı ve " İsveç, bu yılın başlarında terör yasasını değiştirerek bu grupların bir parçası olmayı suç haline getirdi ancak bunun Ankara için yeterli olup olmadığı hala belirsiz." ifadesini kullandı.

NATO LİDERLERİ LİTVANYA ZİRVESİNE KADAR İSVEÇ'İN ÜYE OLMASINI İSTİYOR

ABD'li Washington Post gazetesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer üst düzey Türk yetkililerle görüşeceğini belirterek, "NATO, liderleri 11-12 Temmuz'daki Litvanya zirvesine kadar İsveç'i saflarına katmak istiyor, ancak Türkiye ve Macaristan katılımı henüz onaylamadı. Türkiye İsveç'in terör örgütlerine karşı hoşgörülü olduğunu belirtirken Macaristan sebebini açıklamıyor" diye yazdı.

İSVEÇ TÜRKİYE'NİN İTİRAZINA RAĞMEN GÖSTERİYE İZİN VERDİ

Batı'dan İsveç'in üyeliğine ilişkin baskılar artsa da bugün İsveç Polisi AFP Haber ajansına verdiği demeçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç'in planlanan NATO üyeliğine karşı Stockholm'de yapılacak gösteriye Ankara'nın itirazlarına rağmen onay verdiğini duyurdu.

Stockholm polis sözcüsü Ola Osterling, "Pazar günü herkesin ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere anayasa tarafından korunan haklarını kullanabilmelerini sağlayacağız" dedi.

ERDOĞAN KARŞITI GÖSTERİ

Pazar günü şehir merkezinde yapılması planlanan gösterinin adı ise "İsveç'te NATO'ya Hayır, Erdoğan Yasalarına Hayır".

AFP, Erdoğan karşıtı gösterinin PKK'ya yakınlığıyla bilinen Rojava Komitesi tarafından organize edildiğini belirtti.

İSVEÇ'İN TARTIŞMALI TERÖR YASASI

İsveç dün yürürlüğe giren yeni terör yasası ile Türkiye'yi NATO üyeliği konusunda ikna etmeyi planlıyor.

Ancak İsveçli eleştirmenlerin bile 'belirsiz' diye eleştirdiği terör yasasının PKK sempatizanlarının başkent Stockholm'de zaman zaman yaptıkları flamalı-posterli yürüyüşleri engelleyip engellemeyeceği belirsiz.

İsveç polisinin 'Erdoğan karşıtı' gösteriye verdiği onay da bu konuda belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.

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