İsveç yine şaşırtmadı! Kritik NATO zirvesi öncesi skandal karar

NATO LİDERLERİ LİTVANYA ZİRVESİNE KADAR İSVEÇ'İN ÜYE OLMASINI İSTİYOR

ABD'li Washington Post gazetesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer üst düzey Türk yetkililerle görüşeceğini belirterek, "NATO, liderleri 11-12 Temmuz'daki Litvanya zirvesine kadar İsveç'i saflarına katmak istiyor, ancak Türkiye ve Macaristan katılımı henüz onaylamadı. Türkiye İsveç'in terör örgütlerine karşı hoşgörülü olduğunu belirtirken Macaristan sebebini açıklamıyor" diye yazdı.

İSVEÇ TÜRKİYE'NİN İTİRAZINA RAĞMEN GÖSTERİYE İZİN VERDİ

Batı'dan İsveç'in üyeliğine ilişkin baskılar artsa da bugün İsveç Polisi AFP Haber ajansına verdiği demeçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç'in planlanan NATO üyeliğine karşı Stockholm'de yapılacak gösteriye Ankara'nın itirazlarına rağmen onay verdiğini duyurdu.

Stockholm polis sözcüsü Ola Osterling, "Pazar günü herkesin ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere anayasa tarafından korunan haklarını kullanabilmelerini sağlayacağız" dedi.