Türkiye’ye kınama yağdıran AB’den Elon Musk’a uyarı! İkiyüzlü politika: Twitter kuşu bizim kuralımıza göre uçacak

"TWITTER'I YASAKLAYACAĞIZ"

Fransa, Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, kurallardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkede yasaklanacağını bildirdi. Barrot, Twitter'ın Avrupa Birliğinin (AB) dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"RİSKİ GÖZE ALAMAYIZ"

Twitter'ın, kurallara uymamayı sürdürmesi durumunda ülkede yasaklanacağını belirten Barrot, "Twitter, kamuoyu tartışmalarında önemli bir rol oynuyor ancak Twitter gibi bir sosyal ağın, dezenformasyon destekçilerinin toplumsal tartışmalarımızı ve demokrasimizi rehin alarak etkilemelerine müsaade etmesi riskini almayız." ifadesini kullandı.

Twitter'ı kapatmakla tehdit eden yalnızca Fransa da değildi. AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Twitter'ın AB'nin dijital platformlara yönelik gönüllü uygulama kodundan ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.