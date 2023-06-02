Türkiye’ye kınama yağdıran AB'den Elon Musk'a uyarı! İkiyüzlü politika: Twitter kuşu bizim kuralımıza göre uçacak
Avrupa Birliği ülkeleri, sık sık Türkiye aleyhine ortaya attıkları "insan hakları ve düşünce özgürlüğü ihlalleri" iddialarıyla gündeme geliyor. Türkiye'nin kamu düzenini, kişisel hak ve özgürlükleri koruyan "Dezenformasyon Yasası"nı yürürlüğe koymasını şiddetle eleştiren AB, ikiyüzlü uygulamalara imza atıyor. Fransa'nın Twitter'ı kapatma tehdidi skandal uygulamaları bir kez daha gündeme getirdi.
Türkiye, yürürlüğe koyduğu dezenformasyon yasasıyla yalan bilginin önüne geçmeyi, nefret ve tahrik içeren söylemleri kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerle yalan bilgi ve nefret suçlarının önüne geçmek isteyen Türkiye'deki uygulamaları eleştiren Batılı ülkeler ise, son dönemdeki söylemleriyle ikiyüzlü politikalarını gözler önüne seriyor.
Birçok Avrupa Birliği ülkesi, Türkiye'nin dezenformasyon yasasıyla hak ihlali yaptığı iddiasını sık sık gündeme getirmişti. Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan ifade özgürlüğüne aykırı davrandığı imajı çürürken, Batı'da yürürlüğe sokulmaya çalışılan yeni düzenlemeler de büyük yankı uyandırdı.
Dezenformasyonun kaynağı olarak gösterilen ve birçok ülkede bilgi kirliliğine karşı hakkında düzenleme kararları çıkartılan Twitter'a karşı Fransa'da kampanya başlatıldı.
"TWITTER'I YASAKLAYACAĞIZ"
Fransa, Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, kurallardan kaçması durumunda Twitter'ın ülkede yasaklanacağını bildirdi. Barrot, Twitter'ın Avrupa Birliğinin (AB) dezenformasyonla mücadele için hazırladığı zorunlu olmayan uygulama kurallarından ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.
"RİSKİ GÖZE ALAMAYIZ"
Twitter'ın, kurallara uymamayı sürdürmesi durumunda ülkede yasaklanacağını belirten Barrot, "Twitter, kamuoyu tartışmalarında önemli bir rol oynuyor ancak Twitter gibi bir sosyal ağın, dezenformasyon destekçilerinin toplumsal tartışmalarımızı ve demokrasimizi rehin alarak etkilemelerine müsaade etmesi riskini almayız." ifadesini kullandı.
Twitter'ı kapatmakla tehdit eden yalnızca Fransa da değildi. AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Twitter'ın AB'nin dijital platformlara yönelik gönüllü uygulama kodundan ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"KAÇABİLİRSİN AMA SAKLANAMAZSIN"
"Twitter, AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılıyor. Ancak Twitter'ın yükümlülükleri devam ediyor. Kaçabilirsin ama saklanamazsın." ifadesini kullanan Breton, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında dezenformasyonla mücadelenin 25 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinde gönüllü taahhütlerin ötesinde yasal bir zorunluluk olacağına işaret etti.
KATI KURALLAR GELİYOR
Breton, AB ekiplerinin yeni yasa yürürlüğe girdiğinde katı kuralları uygulamaya hazır olacağını belirtti.
AB'nin, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan dezenformasyona karşı hazırladığı gönüllü uygulama kodu, geçen yıl 30'un üzerinde platform tarafından imzalanmıştı. Meta, Google, Twitter, TikTok ve Microsoft gibi büyük platformlar tarafından imzalanan yeni kod, çevrim içi dezenformasyona karşı daha geniş taahhütler ve önlemler içeriyordu.
Dijital platformlar, dezenformasyona karşı daha fazla mücadele etmeyi taahhüt etmişti. Güçlendirilmiş uygulama kodu 40'tan fazla taahhüt ve 100'ün üzerinde özel önlem içeriyordu.
Dezenformasyon yayanların reklam gelirlerinden faydalanamaması, sahte hesaplar, botlar veya yapay montaj video ile manipülasyonun önlenmesi, dezenformasyonu tanımlamak ve işaretlemek için daha iyi araçlar sağlanması, doğruluk kontrolünün artırılması, siyasi reklamların şeffaflaştırılması, reklam sponsorlarının açıkça belirtilmesi, platformların taahhütleri uygulamalarının raporlanması, koda uyumu değerlendirecek merkez kurulması önlemler arasında yer alıyordu.
25 AĞUSTOS DÖNÜM NOKTASI OLACAK
Dijital platformlar bu yıl başında ilerleme raporlarını AB'ye sunmuştu. AB, Twitter'ın sunduğu ilerleme raporunu yetersiz bulmuştu. Öte yandan, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Twitter'ın da aralarında yer aldığı platformlar 25 Ağustos'tan itibaren AB tarafından daha katı kurallara tabi tutulacak ve sıkı biçimde denetlenecek. Yeni kurallar çerçevesinde, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek.
İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.
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