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İngiliz medyasından BBC yazdı: İngiltere genelinde et ve peynirlere alarm takan market sayısı artıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2023 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023
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İngiliz medyasından BBC yazdı: İngiltere genelinde et ve peynirlere alarm takan market sayısı artıyor

Gıda enflasyonunun son 45 yılın zirvesine çıktığı İngiltere'deki marketlerde hırsızlık olaylarına karşı et ve peynir gibi ürünlere alarm takma durumu giderek yaygınlaşıyor. BBC'nin haberine göre ülke genelinde son bir yılda süt, şeker ve makarna gibi pek çok ürün fiyatında hızlı bir artış yaşanırken marketler, ürünlerine alarm takarak hırsızlık vakalarının önüne geçmeyi deniyor. İşte detaylar...

İngiliz medyasından BBC'nin haberine göre, Nisan ayında gıda enflasyonu son 45 yılın zirvesine çıkan İngiltere'deki marketlerde et ve peynir gibi ürünlerin çalınma ihtimaline karşı ürünlere alarm takma durumu giderek yaygınlaşıyor.

"KAHVE ALMAK İSTİYORSANIZ HABER VERİN"

Bazı marketler de kahve reyonlarına boş kahve kutuları konulup üzerlerine "Satın almak istiyorsanız mağaza çalışanlarımıza haber verin" yazıları da dikkat çekiyor.

ET VE PEYNİRLERE ALARM TAKILDI

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda Aldi mağazalarında ise hem peynirlere hem de etlere alarm takıldığı görüldü.

FİŞİNİ OKUT GEÇ DÖNEMİ

Sainsbury's mağazalarında ise müşterilerin kendi ürünlerini kendi okuttukları gişelerin çıkış noktasına bariyer koyarak müşterilerden geçebilmek için fişlerinin barkodunu okutmalarını talep edilmiş ve bu uygulama tepki çekmişti.

GIDA ENFLASYONU ZİRVE YAPTI

İngiltere'de son bir yılda süt, şeker ve makarna gibi pek çok ürün fiyatında hızlı bir artış yaşandı. İngiltere'de gıda enflasyonu Nisan'da yüzde 19,1 ile son 45 yılın zirvesine çıktı.

HIRSIZLIK VAKALARI ARTTI

Bu gelişmeler yaşanırken ülke genelinde mart ayında marketlerde ürün çalınmasına ilişkin 33 bin olay yaşandı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 30,9'luk artışa denk geliyor.

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