İngiliz medyasından BBC yazdı: İngiltere genelinde et ve peynirlere alarm takan market sayısı artıyor
Gıda enflasyonunun son 45 yılın zirvesine çıktığı İngiltere'deki marketlerde hırsızlık olaylarına karşı et ve peynir gibi ürünlere alarm takma durumu giderek yaygınlaşıyor. BBC'nin haberine göre ülke genelinde son bir yılda süt, şeker ve makarna gibi pek çok ürün fiyatında hızlı bir artış yaşanırken marketler, ürünlerine alarm takarak hırsızlık vakalarının önüne geçmeyi deniyor. İşte detaylar...
"KAHVE ALMAK İSTİYORSANIZ HABER VERİN"
Bazı marketler de kahve reyonlarına boş kahve kutuları konulup üzerlerine "Satın almak istiyorsanız mağaza çalışanlarımıza haber verin" yazıları da dikkat çekiyor.
ET VE PEYNİRLERE ALARM TAKILDI
Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda Aldi mağazalarında ise hem peynirlere hem de etlere alarm takıldığı görüldü.
FİŞİNİ OKUT GEÇ DÖNEMİ
Sainsbury's mağazalarında ise müşterilerin kendi ürünlerini kendi okuttukları gişelerin çıkış noktasına bariyer koyarak müşterilerden geçebilmek için fişlerinin barkodunu okutmalarını talep edilmiş ve bu uygulama tepki çekmişti.
GIDA ENFLASYONU ZİRVE YAPTI
İngiltere'de son bir yılda süt, şeker ve makarna gibi pek çok ürün fiyatında hızlı bir artış yaşandı. İngiltere'de gıda enflasyonu Nisan'da yüzde 19,1 ile son 45 yılın zirvesine çıktı.
HIRSIZLIK VAKALARI ARTTI
Bu gelişmeler yaşanırken ülke genelinde mart ayında marketlerde ürün çalınmasına ilişkin 33 bin olay yaşandı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 30,9'luk artışa denk geliyor.
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