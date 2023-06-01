İngiliz medyasından BBC yazdı: İngiltere genelinde et ve peynirlere alarm takan market sayısı artıyor

FİŞİNİ OKUT GEÇ DÖNEMİ

Sainsbury's mağazalarında ise müşterilerin kendi ürünlerini kendi okuttukları gişelerin çıkış noktasına bariyer koyarak müşterilerden geçebilmek için fişlerinin barkodunu okutmalarını talep edilmiş ve bu uygulama tepki çekmişti.

GIDA ENFLASYONU ZİRVE YAPTI

İngiltere'de son bir yılda süt, şeker ve makarna gibi pek çok ürün fiyatında hızlı bir artış yaşandı. İngiltere'de gıda enflasyonu Nisan'da yüzde 19,1 ile son 45 yılın zirvesine çıktı.