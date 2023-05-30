Clermont rekoru kimseye bırakmadı! Başkan Erdoğan’a yüzde 91’in üzerinde destek

Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandıklara koşarak 28 Mayıs'ta da oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması sonucunda Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyondan fazla oy farkı atarak bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçildi.