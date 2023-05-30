Clermont rekoru kimseye bırakmadı! Başkan Erdoğan'a yüzde 91'in üzerinde destek
Milyonlarca seçmen 28 Mayıs'ta Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde birçok ülkede de sandık başına gitti. Yurt dışı oyları rekor kırarken; 14 Mayıs'ta yüzde 90 oy oranıyla Başkan Erdoğan'ı destekleyen Fransa'nın Clermont kentindeki gurbetçiler 28 Mayıs'ta da rekoru kimseye bırakmayarak yüzde 91 oranında "Erdoğan" dedi.
Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandıklara koşarak 28 Mayıs'ta da oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması sonucunda Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyondan fazla oy farkı atarak bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
YÜZ BİNLER SANDIKLARA KOŞTU
İlk tur oylamasında Erdoğan'a büyük destek veren gurbetçiler ikinci turda da desteğini sürdürdü. 28 Mayıs seçimlerinde yurt dışı oylar rekor kırarken, yüz binlerce gurbetçi vatandaş sandıklara koştu.
ERDOĞAN'IN ZAFERİ SONRASI KUTLAMA
Seçimin sonuçlanmasının ardından Clermont'ta sokağa çıkan yüzlerce vatandaşımız ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan'ın zaferini kutladı.
Vatandaşlarımızın kutlamaları Fransa basınında da yer bulurken, "Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi Clermont-Ferrand'daki Place de Jaude'de de kutlandı" başlığı atıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Necdet Ünüvar kimdir, kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Necdet Ünüvar ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Erhan Afyoncu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Prof. Dr. Erhan Afyoncu ne iş yapıyor, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- AFET Bakanlığı nedir, kuruluyor mu, ne zaman? Afet Bakanı kim olacak, belli oldu mu? AFAD kime bağlı olacak?
- KGM kura çekimi İŞKUR CANLI İZLE! 30 Mayıs Salı KGM 3 bin işçi alımı kura sonuç ekranı!
- Uzman Öğretmenlik Başvuru Ekranı 2023 | MEBBİS Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?
- KGM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2023! İŞKUR KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı! www.kgm.gov.tr
- Deniz Seki öyle bir yöntemle kilo verdi ki! 2,5 ayda ipince oldu! Görenler photoshop sandı! Meğer sırrı...
- Doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz? 25 metreküp doğalgaz ne kadar kaç TL? 'Sıfır fiyat yöntemi' nedir?
- Polis tayinleri açıklandı mı, ne zaman? Polis tayinler hangi tarihte olacak?
- Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı TEFE - TÜFE rakamları ayın kaçında açıklanacak?
- Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ oyuncuları kim, konusu ne? Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ filmi kaç yılında, nerede çekildi?
- GS-FB maçı ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi kanalda?