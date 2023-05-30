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Clermont rekoru kimseye bırakmadı! Başkan Erdoğan'a yüzde 91'in üzerinde destek

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Clermont rekoru kimseye bırakmadı! Başkan Erdoğan’a yüzde 91’in üzerinde destek

Milyonlarca seçmen 28 Mayıs'ta Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde birçok ülkede de sandık başına gitti. Yurt dışı oyları rekor kırarken; 14 Mayıs'ta yüzde 90 oy oranıyla Başkan Erdoğan'ı destekleyen Fransa'nın Clermont kentindeki gurbetçiler 28 Mayıs'ta da rekoru kimseye bırakmayarak yüzde 91 oranında "Erdoğan" dedi.

Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandıklara koşarak 28 Mayıs'ta da oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması sonucunda Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyondan fazla oy farkı atarak bir kez daha Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

YÜZ BİNLER SANDIKLARA KOŞTU
İlk tur oylamasında Erdoğan'a büyük destek veren gurbetçiler ikinci turda da desteğini sürdürdü. 28 Mayıs seçimlerinde yurt dışı oylar rekor kırarken, yüz binlerce gurbetçi vatandaş sandıklara koştu.

CLERMONT'TA ERDOĞAN'A REKOR DESTEK
14 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'a yüzde 90 oranında destek vererek rekor kıran Fransa'nın Clermont şehrindeki vatandaşlarımız, 28 Mayıs'ta da rekoru kimseye bırakmadı ve Erdoğan'a olan desteği yüzde 91,92 seviyesine çıkardı.

ERDOĞAN'IN ZAFERİ SONRASI KUTLAMA
Seçimin sonuçlanmasının ardından Clermont'ta sokağa çıkan yüzlerce vatandaşımız ellerinde Türk bayraklarıyla Erdoğan'ın zaferini kutladı.

Vatandaşlarımızın kutlamaları Fransa basınında da yer bulurken, "Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi Clermont-Ferrand'daki Place de Jaude'de de kutlandı" başlığı atıldı.

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