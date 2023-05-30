Irkçı siyasetçi Geert Wilders’tan skandal çağrı: Seçim sonuçları rahatsız etti

SIK SIK TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR

İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.