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Irkçı siyasetçi Geert Wilders'tan skandal çağrı: Seçim sonuçları rahatsız etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Irkçı siyasetçi Geert Wilders’tan skandal çağrı: Seçim sonuçları rahatsız etti

İslamofobik ve ırkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders yine Türkleri hedef aldı. Yurt dışında Başkan Erdoğan'a çıkan oylara hazmedemeyen Wilders, küstah açıklamalarda bulundu.

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Erdoğan'ın ikinci tur zaferinin ardından Türklere nefretini kustu. Daha önce defalarca İslam'a, Hz. Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Wilders, Erdroğan'ın seçim zaferi sonrası Türkleri hedef aldı. Twitter hesabından tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Irkçı siyasetçi Geert Wilders’tan skandal çağrı: Seçim sonuçları rahatsız etti

KÜSTAH SÖZLER

Wilders, "Umarım, İslamofaşist Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türkler, şimdi bavullarını toplayıp Türkiye'ye taşınırlar. Güle güle!" ifadesini kullandı.

Irkçı siyasetçi Geert Wilders’tan skandal çağrı: Seçim sonuçları rahatsız etti

Başka bir paylaşımında ise 'Güle güle Türkiye' ifadelerini kullandı.

Irkçı siyasetçi Geert Wilders’tan skandal çağrı: Seçim sonuçları rahatsız etti

SIK SIK TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALIYOR

İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.

Irkçı siyasetçi Geert Wilders’tan skandal çağrı: Seçim sonuçları rahatsız etti

15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİ DESTEKLEMİŞTİ

Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.

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