Dünyanın gözü 2. tur seçimlerinde! Fransızlar duyurdu: Erdoğan’ın en büyük kalesi!

Öte yandan, muhalefet kanadı taraftarları arasındaki coşku eksikliğinin hesabıyla yüzleşiyor. The Guardian'a konuşan 24 yaşındaki Ayten isimli genç kadın, "Muhalefetin taraftarına güven vermesi lazım ama olmuyor. İnsanlar kendilerine güvendikleri için değil, mecbur olduklarını hissettikleri için oy veriyor" ifadesini kullandı.

İngiliz The Times gazetesi, 'Erdoğan, ikinci turda üçüncü sıradaki adayın desteğini kazanıyor' başlığını tercih etti, 28 Mayıs'taki oylamada göçmenler ve Kürtlerin yarışın sonucunu tayin edeceğini savundu.

Yunan Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan, ikinci tur öncesi üçüncü sıradaki adayın onayını aldı' başlığını seçti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda yüzde 5,1 oy alan Sinan Oğan'ın ikinci tur kararını sayfasına taşıyan gazete, milliyetçi siyasetçiyi diğer pekçok uluslararası yayın organı gibi 'potansiyel belirleyici' olarak tanımladı.