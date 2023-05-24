Dünyanın gözü 2. tur seçimlerinde! Fransızlar duyurdu: Erdoğan'ın en büyük kalesi!
Uluslararası haber ajansı boynuna ay-yıldızlı kolye takmış seçmenlerin sandığa gittiği şehri yazdı. İngiliz The Guardian 'Erdoğan pol pozisyonunda' derken, Yunan Kathimerini 'Erdoğan bir kez daha Batı'ya öfkeli' başlığını attı. Fransız Le Monde gazetesinde ise, tarihçi Olivier Bouquet imzalı dikkat çekici bir analiz yayımlandı: "Erdoğan, Kemalizmin kurucu ilkelerinin savunucusu..."
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna geri sayım sürerken, Türkiye yine dünya gündeminde üst sıralarda. İngiliz The Guardian gazetesi, 'Türkiye muhalefeti ikinci tur öncesi heyecan boşluğunu doldurabilir mi?' başlıklı haberinde "Kılıçdaroğlu destekçilerinin inanç eksikliğini hesap ederken, canlanan Erdoğan 'pol pozisyonunda" diyor.
Gazeteye göre, eski bir bürokrat Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki muhalefet bloğu Erdoğan'ı ikinci tura mecbur etti. Ancak Erdoğan sonuçlar sonrası yenilenmiş görünüyor ve ilk turda Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,9'lık oranına kıyasla oyların yüzde 49,5'ini almayı başararak 28 Mayıs'taki kurulması beklenen sandıklarda pol pozisyonunda.
Öte yandan, muhalefet kanadı taraftarları arasındaki coşku eksikliğinin hesabıyla yüzleşiyor. The Guardian'a konuşan 24 yaşındaki Ayten isimli genç kadın, "Muhalefetin taraftarına güven vermesi lazım ama olmuyor. İnsanlar kendilerine güvendikleri için değil, mecbur olduklarını hissettikleri için oy veriyor" ifadesini kullandı.
İngiliz The Times gazetesi, 'Erdoğan, ikinci turda üçüncü sıradaki adayın desteğini kazanıyor' başlığını tercih etti, 28 Mayıs'taki oylamada göçmenler ve Kürtlerin yarışın sonucunu tayin edeceğini savundu.
Yunan Kathimerini gazetesi, 'Erdoğan, ikinci tur öncesi üçüncü sıradaki adayın onayını aldı' başlığını seçti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda yüzde 5,1 oy alan Sinan Oğan'ın ikinci tur kararını sayfasına taşıyan gazete, milliyetçi siyasetçiyi diğer pekçok uluslararası yayın organı gibi 'potansiyel belirleyici' olarak tanımladı.
'Erdoğan bir kez daha Batı'ya öfkeli' başlıklı bir başka haber yayımlayan Kathimerini, ikinci tur seçimlerine günler kala Türkiye'de Batı ve Amerikan karşıtı söylemin yükseldiği yorumunu yaptı.
LE MONDE: ERDOĞAN KEMALİZMİN KURUCU İLKELERİNİN SAVUNUCUSU
Fransız Le Monde gazetesindeki analiz yazısının başlığı ise, 'Erdoğan, İslamcılıktan çok milliyetçilik yoluyla daha fazla zemin kazandı' oldu. Analizi kaleme alan tarihçi Olivier Bouquet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemalizmin kurucu ilkelerinin savunucusu olarak sunduğu için seçimlerin ilk turunu önde kapattığını yazdı.
AFP'NİN ESSEN İZLENİMLERİ
Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), 'Erdoğan destekçileri Almanya'daki kalesinde iyimser' başlığıyla abonelerine servis ettiği haberde gurbetçi Türklerin oy vermek için koştuğu Essen'in nabzını tuttu.
Almanya'nın batısındaki sanayi bölgesi Ruhr'da yer alan Essen'de sandığa giden Esra Köse, "Erdoğan için oy verdim, çünkü yeniden seçilmeyi hak ediyor" diyor. AFP, başörtüsü takan 45 yaşındaki Köse'nin 2000'li yıllardan bu yana Avrupa'nın en üst düzey ekonomisine sahip ülkesi Almanya'da yaşadığını aktardı.
Almanca birkaç cümle konuşabilen Esra Köse, Grugahalle Arena'daki oy verme merkezine 19 yaşındaki kızı Feyza Köse ile geldi. Batılı kıyafetler giyen ve üniversitede fizik-matematik bölümü okumaya hazırlanan Feyza da oyunu Erdoğan için kullandığını söyledi: "O ülke için doğru kararlar verdi."
Almanya'nın dokuzuncu büyük şehri Essen'i Erdoğan'ın en büyük kalesi olarak tanımlayan haber ajansı, 580 bini aşkın nüfusa sahip şehirde ilk turda Türk liderin yüzde 75 oy aldığını hatırlattı. AFP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Almanya genelinde Erdoğan'a yüzde 65 oy çıktığını, Essen'de bu oranın 10 puan fazla olduğunu kaydetti.
Yurt dışında 3,4 milyon Türk seçmen kayıtlı ve Almanya 1,5 milyondan fazla seçmenle ilk sıradaki ülke.
Essen'de tercihini sandığa yansıtan bir diğer seçmen Nevin Toyünkel, "Erdoğan'a oy verdim çünkü ülke onunla doğru yönde ilerliyor" diyor, iç mimar olan kadının boynundaki ay yıldızlı kolye dikkat çekici.
53 yaşındaki Tonyükel'in Almanya'da AK Parti taraftarı olarak büyüdüğünü yazan AFP, kadın seçmenin Ruhr bölgesindeki çoğu üçüncü kuşak Türk gibi bir madenci çocuğu olduğunu da ekledi. Tonyükel'in babası Konya'dan Almanya'ya göç eden Türk işçilerden biri.
Devasa bir oy verme merkezine dönüştürülen Grugahalle Arena'nın önünde Türk bayrakları dalgalandığını aktaran AFP, iktidar destekçisi seçmenlerin muhaliflerden daha iyi organize olduğu yorumunu da yaptı.
WASHINGTON POST: ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN DEPREMLE SARSILAN GÜNEYİNİ NASIL KAZANDI?
Amerikan The Washington Post ise, 6 Şubat'ta tarihi depremlerin meydana geldiği Türkiye'nin güneyine odaklanıyor. Gazetenin 'Erdoğan Türkiye'nin depremle sarsılan güneyini nasıl kazandı?' başlıklı haberinde, Türk liderin 20 yıllık iktidarının en zor seçimlerine hazırlandığı süreçte depremlerin gerçekleştiği belirtildi.
14 Mayıs'tan önceki anketlerin yanıldığını hatırlatan The Washington Post, Erdoğan ve AK Parti için gelenekselleşmiş bir kale olan deprem bölgesinde seçmenlerin Türk lidere desteklerini sağlamlaştırdığını yazdı. Washington Post, Gaziantep Nurdağı'ndan depremzedelerin görüşlerine de haberinde yer verdi.
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