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Son dakika: Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması Finlandiya'da sona erdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması Finlandiya’da sona erdi

Finlandiya'da, Türkiye'de 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması tamamlandı. Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar, "Vatandaşlarımızın kullandığı oyların yer aldığı pusulalar yarın öğle saatlerinde Türkiye'ye gönderilecek." dedi.

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