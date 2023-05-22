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Üst üste depremler! Türkiye'nin ardından İran da sallandı! Son depremler listesi 2023

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Üst üste depremler! Türkiye’nin ardından İran da sallandı! Son depremler listesi 2023

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin komşusu İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 20.36'da yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi.

Saat 20.36'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

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