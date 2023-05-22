Üst üste depremler! Türkiye'nin ardından İran da sallandı! Son depremler listesi 2023
DÜNYA ahaber.com.tr
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin komşusu İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 20.36'da yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Saat 20.36'de yaşanan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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