Yunanistan seçimi kazanan parti Miçotakis’in partisi oldu





"YALNIZCA GÜÇLÜ HÜKÜMETLER CESUR REFORMLARLA İLERLEYEBİLİR"

Miçotakis ilk seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, kazandıkları seçim zaferini kutlayarak, "Yeni Demokrasi, mutlak çoğunluk ile yönetmek için halkın onayını aldı. Hiç şüphesiz bu siyasi deprem yeni seçimlere doğru yolumuza hız vermemizi sağlıyor. Yalnızca güçlü hükümetler cesur reformlarla ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.

Çipras ise Miçotakis'i arayarak genel seçimlerde kazandığı zafer dolayısıyla tebrik etti.

PASOK lideri Nikos Androulakis ise yaptığı açıklamada, partisinin elde ettiği başarıyı "büyük bir zafer" olarak nitelendirerek, "Bugün bu büyük zafere imza atan her Yunan kadın ve erkeğe yürekten teşekkür etmek istiyorum" dedi.