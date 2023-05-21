MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Gaziantep’te seçim mesajı: 28 Mayıs İstanbul Fethi’nin eşiğidir

6 Şubat'ta 11 ili ve 14 milyon insanı birinci dereceden etkileyen, 50 bin kişinin hayatını kaybettiği depremler, salgınlar, yangınlar ve felaketlerin yaşandığı bir ortamda seçimlerin yapıldığını dile getiren Bahçeli, "Böyle bir seçimde Allah lütfetti, milletimiz teveccüh gösterdi, acı içerisinde huzursuzlukla, ızdırapla geçen günlerin arifesinde Türk milletinin geleceğini belirleyecek bir kararı aldı." diye konuştu.

"ONUN İÇİN 28 MAYIS İSTANBUL FETHİ'NİN EŞİĞİDİR"

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu karar Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin devamı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yol senindir demektir. Bu karar milletimizin yeni bir yüzyılının mucizesi, bu karar yeni dönemin başlangıcı, bu karar yeni yüzyılda büyük bir Türkiye, güler yüzlü insanların yaşadığı bir toplum ve çok kalkınmış her imkana kavuşmuş büyük bir dünya ülkesi olarak atılacak bir adımın da hayırlı işareti olmuştur. Ancak bu kararın son mührünü vurmak lazımdır. Ne Cumhurbaşkanlığı Hükümeti yarıda kalsın, ne bugüne kadar yaptığı hizmetler yarıda bırakılsın ne de Türkiye'nin yönetiminde bu kudretli yönetim şekli bu insanlar görevinin başından ayrılsın. Onun için hiçbir şeyi yarıda bırakmayalım. 2023 yılında bu mucize seçimi hayırlı günle müjdeleyerek mührümüzü vurmalıyız. Onun için 28 Mayıs İstanbul Fethi'nin eşiğidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu seçimde gelecek vadetmelidir. Öyleyse o hareketin lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmaya muktedirsiniz, bunun için sandığa gitmelisiniz. Mührü elinize almalısınız ve 3 defa içinizden geçirdiğiniz söylemle 'Recep için, Türkiye için, vatanım için' diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a mührü vurmalısınız."