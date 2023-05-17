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Kuzey Kore lideri Kim ülkesinin ilk askeri casus uydusunu inceledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Kuzey Kore lideri Kim ülkesinin ilk askeri casus uydusunu inceledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Aralık 2022'de duyurdukları, ülkenin ilk askeri casus uydusunun bulunduğu tesiste inceleme yaptı. Açıklamada, casus uydunun fırlatılmasıyla ilgili "Kuzey Kore rejimi, halkın durumunu göz ardı ederken yasa dışı provokasyonlarını sürdürmekle meşgul olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadesi kullanıldı.

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