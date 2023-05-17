17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD’de korkunç olay! Trafik kontrolünde polislere silahlı saldırı

ABD’de korkunç olay! Trafik kontrolünde polislere silahlı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
ABONE OL
ABD’de korkunç olay! Trafik kontrolünde polislere silahlı saldırı

Kan donduran olay geçen gün ABD’nin Güney Carolina eyaletinde meydana geldi. Rutin trafik kontrolü esnasında araç içindeki bir yolcu, aracın yanındaki polislere aniden ateş açtı. Polislerden biri yaralanırken saldırgan olay yerinde etkisiz hale getirildi. İşte devriye aracının güvenlik kamerasına yansıyan korkunç görüntüleri...

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde Charleston kentinde, 7 Mayıs'ta rutin trafik kontrolü için polis tarafından durdurulan aracın içindeki yolcu, aniden aracın yanında duran polislere ateş açmaya başladı.

Olay sırasında hızlı davranan polis, saldırganı etkisiz hale getirdi. 3 kurşun isabet eden diğer polis ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Şefi Kristin Graziano, 12 Mayıs'ta olayın devriye aracı güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini paylaşarak "Bu videoyu izlemek zor.

Vatandaşlarımızı korumak için her gün canını ortaya koyanlara yönelik şiddete kızıyorum.

Polislerin ileri düzey eğitimi, aramızdan birini gömmek zorunda kalmamızı engelledi.

Onlar yasadışı bir şekilde ateşli silah taşıyan hüküm giymiş bir suçlunun ateşi altında uygun ve profesyonelce hareket ettiler" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA