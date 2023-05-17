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Dünya gözünü 28 Mayıs'a çevirdi: Erdoğan zafere yakın! Yunanistan'ı karıştıran seçim haritası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2023 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023
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Dünya gözünü 28 Mayıs’a çevirdi: Erdoğan zafere yakın! Yunanistan’ı karıştıran seçim haritası

Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek. Seçimi yakından takip eden dünya basını da gözünü ikinci tura çevirdi. Her fırsatta seçimleri manşetlere taşıyan Batı medyası, Başkan Erdoğan'ın zafere yakın olduğunu belirtti. Seçim haritası Yunanistan'da infiale neden olurken daha önce Başkan Erdoğan ile ilgili skandal ifadeler içeren bir haber yayınlayan Fransız Le Point '28 Mayıs'ta Erdoğan için yeni bir taç giyme töreni kaçınılmaz görünüyor' dedi.

Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde son durumu mercek altına aldı.

2023'ün en önemli olaylarından birisi olarak gösterilen seçimin nabzını tutan pek çok televizyon ve gazete gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

'Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklentilere meydan okudu' diyen İngiliz Financial Times (FT) Erdoğan'ın seçmenlerini bir arada tutmayı başartarak ankatörleri şaşırttığını yazdı.

Haberde 'Cumhurbaşkanlığı yarışındaki yüzde 49,5'lik oy oranı, Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde yüzde 45 oyla altılı ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı birinci sıraya yerleştiriyor' ifadesine yer verildi.

ERDOĞAN İKİNCİ TURDA AVANTAJLI

Seçimin ikinci turunu da mercek altına alan İngiliz gazete Sinan Oğan'a oy veren seçmenin burada önemli bir gücü olacağına işaret etti ve 'Erdoğan burada avantajlı görülüyor çünkü Oğan gibi açık sözlü milliyetçi görüşlere sahip' dedi.

Türkiye'deki seçimin dünyaya etkisi olacağını yazan NPR haberinde 'Bunun Dünya sahnesinde de etkileri var. Türkiye Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan Türkiye, NATO'nun kilit bir üyesi' ifadelerine yer verdi.

Fransız Le Point 'Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimi: Erdoğan için ideal bir senaryo' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Fransız dergi 'Yüzde 50'ye ulaşmak ve 2028'e kadar yeniden seçilebilmek için, Türklerin 28 Mayıs'ta aynı oranlarda sandık başına gitmesi durumunda Erdoğan'ın yalnızca birkaç yüz bin ek oya ihtiyacı olacak' dedi.

Aynı haberde '28 Mayıs'ta Erdoğan için yeni bir taç giyme töreni kaçınılmaz görünüyor' denildi.

Al Arabiya 'Erdoğan'ın rakibi ikinci tur oylama öncesinde gençlere ulaşmaya çalışıyor' yorumunda bulundu.

'Seçimden alınacak ders çok açık' diyen ABD merkezli Washington Post haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türk demokrasisinde, belki de tüm demokrasilerde, kimlik siyaseti her şeyin önüne geçiyor.'

'Kılıçdaroğlu, ilk tur mağlubiyetinin ardından kampanya ekibinde revizyona gitti' diyen İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE), İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun yeni Seçim stratejisinin şekillenmesinde daha belirgin bir rol üstlenmeye hazırlandığını yazdı.

'Erdoğan rakibi Türkiye ikinci turda zorlu bir mücadele ile karşı karşıya' başlığını atan Al Monitor haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye'nin laik muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk ikinci tur seçimine zorlamayı başarmış olabilir. Ancak 28 Mayıs'ta kazanma şansı çok az.'

'Türkiye'deki genel seçimlerin ilk turunda bazı net mesajlar var' diyen Hindistan merkezli Indian Express bunlardan en dikkat çekeninin Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu sağlaması olduğunu yazdı.

Voice Of America 'Türkiye İkinci Tura Giderken, Erdoğan Deprem Bölgesinde Önde' başlığı ile okurlarının karşısına çıkarken Ürdün merkezli Jordan Times Kılıçdaroğlu'nu zorlu bir mücadelenin beklediği yorumunda bulundu.

'KAYBEDEN 20 YILDIR YÜZDE 25'İ AŞAMAYAN CHP'

Yunan Kathimerini 'Milliyetçilik, Türkiye seçimlerinin büyük galibi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Kaybeden, son 20 yılda sürekli olarak oyların dörtte birinden fazlasını alamayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir' denildi.

Alman ZDF 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde zafer bekliyor' dedi. Fokus ise ülkede yaşayan seçmelerin 20 Mayıs Cumartesi gününden itibaren oy verebileceklerini yazdı.

SEÇİM HARİTASI YUNANİSTAN'I KARIŞTIRDI

Fransa basınının önde gelen gazetelerinden Le Monde'un, Türkiye seçimlerine yönelik yaptığı haberdeki hata Yunanistan'da infial yarattı.

Fransız gazete, Yunan adalarını Türkiye'nin SEÇİM haritasına dahil etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, hatanın düzeltilmesi çağrısında bulundu.

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