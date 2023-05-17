Dünya gözünü 28 Mayıs’a çevirdi: Erdoğan zafere yakın! Yunanistan’ı karıştıran seçim haritası

ERDOĞAN İKİNCİ TURDA AVANTAJLI

Seçimin ikinci turunu da mercek altına alan İngiliz gazete Sinan Oğan'a oy veren seçmenin burada önemli bir gücü olacağına işaret etti ve 'Erdoğan burada avantajlı görülüyor çünkü Oğan gibi açık sözlü milliyetçi görüşlere sahip' dedi.